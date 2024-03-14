عاجل
تشهد استقرارًا.. أسعار الدولار اليوم في بنوك مصر قوات الاحتلال تعتقل وتعتدي على مواطنين فلسطينيين في نابلس والقدس السفير السوري ونائب وزير الخارجية الروسي يبحثان التسوية الشاملة لسوريا روسيا وتركيا تبحثان الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواقيت الصلاة في رابع أيام شهر رمضان

الصلاة
الصلاة

يهتم المسلمون بالاطلاع على مواقيت الصلاة بشكل يومي في شهر رمضان المبارك، مما يجعلها من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الشهر الفضيل.

ونستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 مارس 2024/ 4 رمضان 1445هـ، في القاهرة وعدد من المحافظات.


 مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14-3-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة


موعد أذان الفجر 4:39 صباحًا  
موعد أذان الظهر 12:4 مساءً
موعد أذان العصر 3:29 مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية


موعد أذان الفجر 4:44 صباحًا  
موعد أذان الظهر 12:10 مساءً
موعد أذان العصر 3:34 مساءً
موعد أذان المغرب 6:08 مساءً
موعد أذان العشاء 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


موعد أذان الفجر  4:29 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
موعد أذان العصر 3:17  مساءً
موعد أذان المغرب 5:51 مساءً
موعد أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان


موعد أذان الفجر 5:12 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:33 مساءً
موعد أذان العصر 3:58 مساءً
موعد أذان المغرب 6:33 مساءً
موعد أذان العشاء 7:46 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط


موعد أذان الفجر 4:43 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:06 مساءً
موعد أذان العصر 3:31 مساءً
موعد أذان المغرب 6:05 مساءً
موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

الجريدة الورقية