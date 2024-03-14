مواقيت الصلاة في رابع أيام شهر رمضان

يهتم المسلمون بالاطلاع على مواقيت الصلاة بشكل يومي في شهر رمضان المبارك، مما يجعلها من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الشهر الفضيل.

ونستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 مارس 2024/ 4 رمضان 1445هـ، في القاهرة وعدد من المحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14-3-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة



موعد أذان الفجر 4:39 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:4 مساءً

موعد أذان العصر 3:29 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية



موعد أذان الفجر 4:44 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:10 مساءً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:08 مساءً

موعد أذان العشاء 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



موعد أذان الفجر 4:29 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:51 مساءً

موعد أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان



موعد أذان الفجر 5:12 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:33 مساءً

موعد أذان العصر 3:58 مساءً

موعد أذان المغرب 6:33 مساءً

موعد أذان العشاء 7:46 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط



موعد أذان الفجر 4:43 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:06 مساءً

موعد أذان العصر 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب 6:05 مساءً

موعد أذان العشاء 7:20 مساءً