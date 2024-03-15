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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 15-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-3-2024، أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى بداية تعاملات اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.73 جنيه للشراء.

 

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.73  جنيه للشراء.

 

12.77  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.

 

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.71  جنيه للشراء.

 

12.75  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.66 جنيه للشراء.

 

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.93 جنيه للشراء.

 

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.65  جنيه للشراء.

 

12.74  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.69 جنيه للشراء.

 

12.77 جنيه للبيع.

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