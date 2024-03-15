"المعلم" لمصطفى شعبان تريند "إكس" لليوم الرابع على التوالي

تصدر مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان تريند موقع "إكس" بعد عرض الحلقة الرابعة من العمل وسط تفاعل كبير من المتابعين.

وشهدت الحلقة الرابعة، أحداثا متصاعدة، بدأت بضرب "المعلم" مصطفى شعبان لـ"حمدتو" بعد أنّ أخبره الأخير بأن المخدرات دخلت شحنة السمك بعلم والد "المعلم، ليفقد الأخير السيطرة على أعصابه وينهال ضربًا على "حمدتو"،قبل أن تحضر الشرطة وتلقي القبض على الاخير.

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين حيث علق أحد الحسابات قائلا: "أفضل دور مصطفى شعبان عمله" ، وعلق آخر قائلا : "مسلسل المعلم هيكتسح مسلسلات رمضان"، فيما استعجل ثالث عرض الحلقة الخامسة.

وينافس مسلسل المعلم بقوة خلال الموسم الرمضاني الحالي، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك به كوكبة من الفنانين أبرزهم أحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وانتصار، وسلوى خطاب، وأحمد فؤاد سليم، وسارة نور، ومحمد العمروسى وعدد آخر من الفنانين.