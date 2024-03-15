أهلي 2006 يواجه الأسواق الحرة اليوم في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 اليوم الجمعة مع ضيفه الأسواق الحرة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لبطولة منطقة القاهرة.

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يدخل «أهلي 2006» المباراة وفي رصيده 57 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 98 هدفًا مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.