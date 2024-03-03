أهلي 2006 يتعادل مع كهرباء شمال في بطولة منطقة القاهرة

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006 خارج ملعبه مع كهرباء شمال، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة منطقة القاهرة.

افتتح كهرباء شمال التسجيل في الدقيقة 35، وجاء هدف التعادل للأهلي عن طريق عمر زكريا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن النحاس - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: عزت منصور - آدم سمير - عمر زكريا - يوسف إسلام - محمد رضا.

الهجوم: يوسف محمد.

وشارك مازن أحمد بدلًا من النحاس، ويوسف الجندي بدلًا من آدم سمير، ومحمد بشيري بدلًا من يوسف إسلام، ورمزي يونس بدلًا من عزت منصور.

بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى 51 نقطة، بعدما حقق الفوز في 16 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 98 هدفًا مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.