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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام النصر بالدوري السعودي ..فيرمينو ومحرز في الهجوم

محرز وفيرمينو
محرز وفيرمينو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق النصر مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بالتشكيل الاتي ..

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - عبد الباسط هندي - سعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسيه - جابري فيجا - محمد المجحد.

خط الهجوم: سانت آلان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز.

موعد قمة الأهلي والنصر 


تنطلق مباراة الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والنص عبر قناة SSC 1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن وأسندت مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقان علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة. 

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