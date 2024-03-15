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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

برد العجوز .. نوه عوة تضرب الإسكندرية في شهر رمضان

نوة عوة
نوة عوة

نوة عوة.. تشهد محافظة الأسكندرية، فى فصل الشتاء العديد من التقلبات الجوية والبحرية وكذلك النوات، وعددهم 18 نوة، حتى أن لها جدول يتضمن مواعيدها، وتنتظر المدينة الآن حدوث نوة عوة.

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"نوة عوة" أو كما يعرفها البعض بـ "برد العجوز" تعد واحدة من ضمن عدة نوات تحدث مع قدوم فصل الربيع ونهاية فصل الشتاء،ومن المتوقع أن تضرب النوة الأسكندرية خلال الأيام القادمة.

نوة عوة نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى إنها تعيق عملية الصيد والملاحة، أما عن اسمها فلا أحد يعلم سبب تسميتها بهذا الاسم.

وتتعرض الأسكندرية لعدد من النوات خلال فصل الشتاء ، حيث ينتج عن تلك النوات تقلبات جوية مثل تساقط الأمطار و وانخفاض في درجات الحرارة.

كما تتسبب في الكثير من المخاطر بالمحافظة مثل فيضان، وغرق بعض المناطق، دمار البنية التحتية.

وجاءت النوات الأكثر شدة وقوة ومن المتوقع أن تضرب الإسكندرية خلال شهر رمضان فهى نوة "الحسوم"، حيث تعد أشد النوات التى تهب على عروس البحر المتوسط فى شهر مارس، وتتميز ببرق ورعد شديدين.

 

 

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