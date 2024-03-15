انتهت أمس الخميس مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت 3 مواجهات.

تعادل الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، مع الأخدود بنتيجة 2-2، شهدت المباراة مشاركته بديلا في الدقيقة 88.

فيما سقط الوحدة أمام أبها بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، بينما أنتصر الشباب على الحزم بثلاث أهداف نظيفة.

و يلتقي النصر مع أهلي جدة اليوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين على ملعب الجوهرة المشعة، كما تنطلق أيضا مباراتين بين الإتفاق والطائي، والفيحاء والرياض.

ويعتلي فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 65 نقطة خلال 23 مباراة بعد حقق الانتصار في 21 لقاء وتعادل في اثنين آخرين، وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 12 آخرين.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة: