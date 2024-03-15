ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. حالة الطقس لمدة 3 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس الفترة المقبلة تشهد عدم استقرار حيث ترتفع درجات الحرارة على جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام، على أن يكون الطقس باردًا ليلًا.

وتوقعت الهيئة أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم لـ 33 درجة وتصل يوم الأحد إلى 37 درجة لتكون الأجواء حارة نهارًا، وباردة ليلًا.

كما أعلنت عن توقعها بأن تتساقط الأمطار على شمال ووسط الصعيد بداية من يوم الأحد تصل الى جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الاثنين القادم، بينما يسود طقس دافىء على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة يوم الأحد القادم.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم ببعض المدن والمحافظات

درجة الحرارة في القاهرة .. 13 و 23

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية .. 12 و 24

درجة الحرارة في 6 أكتوبر .. 12 و 24

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 11 و 20

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 22

درجة الحرارة في دمياط .. 13 و 20

درجة الحرارة في بورسعيد .. 12 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 12 و 24

درجة الحرارة في السويس .. 12 و 23

درجة الحرارة في العريش .. 09 و 22

درجة الحرارة في رفح .. 09 و 21

درجة الحرارة في رأس سدر .. 10 و 26

درجة الحرارة في نخل .. 10 العظمى 24

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 07 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 28

درجة الحرارة في طابا .. 14 و 26

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 16 و 30

درجة الحرارة في العلمين .. 12 و 21

درجة الحرارة في مطروح .. 10 و 19

درجة الحرارة في السلوم .. 10 و 18

درجة الحرارة في سيوة .. 08 و 23

درجة الحرارة في الغردقة .. 15 و 28

درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 28

درجة الحرارة في قنا .. 15 و 31

درجة الحرارة في الأقصر .. 16 و 33

درجة الحرارة في أسوان .. 17 و 33

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 13 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 19 و 33

درجة الحرارة في شلاتين .. 19 و 29

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 27

درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 28

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 28