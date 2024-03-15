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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية

الدولار
الدولار

 شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 15 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

 الدولار الأمريكي

 

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:


سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

 

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك سايب

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

 

 

 

 

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