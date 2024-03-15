قوات الاحتلال تداهم منازل بجنين وطولكرم وتعتقل فلسطينيين

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة 15 مارس الموافق الخامس من شهر رمضان المبارك، باعتقال شابين خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

ونقلت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهم جنود الاحتلال منزل المعتقل ثابت المرداوي، واعتقلوا نجله أسامة، كما اعتقلوا المعتقل المحرر ثابت أبو عزيزة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

12 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم طولكرم

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مدينة طولكرم، وداهمت بلدة باعا شمال المدينة، وأكدت المصادر أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة مناطق، واعتقلت المواطن طاهى شريتح ونجله معتز، وزوج ابنته معاذ هلال، ويوسف شراكة، عقب مداهمة منزلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة محال تجارية وعمارات سكنية في المدينة، وعاثت فيها خرابا، ووقعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم وعلى أطراف مخيم طولكرم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وداهمت عدة منازل، كما داهمت "شاليه" يقع في منطقة بجورة بين بلدتي دير الغصون وبلعا، شمال المدينة.