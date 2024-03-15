عاجل
القوات الأمريكية البريطانية تستهدف قاعدة عسكرية حوثية
الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التابعي: حسام حسن لا يستمع لأي أحد في اختياراته

حسام حسن
حسام حسن

قال بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن الأولوية دائمًا لمنتخب مصر عن أي نادٍ، لكن الأفضل دائما وجود توافق مع الأندية، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعب قيام حسام حسن باستدعاء بعض العناصر مثل عمر كمال وأحمد فتوح.

txt

خالد جاد الله: الوكلاء يتحكمون في سوق انتقالات المدربين

أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية أنه قد يكون هناك أسباب في رأس حسام حسن وراء استبعاد بعض اللاعبين، وحال مطالبته بضمهم سوف يعاند.

وتابع: "محمد هاني من العناصر الجيدة، وحسام حسن لن يستمع لأي شخص يتحدث معه عن اختيار او استبعاد لاعبين، وبالتأكيد المدير الفني لديه اجندة بالمواعيد، ولذلك كان عليه عدم اختيار 10 لاعبين من الأهلي دفعة واحدة، وضم عناصر آخرى من باقي الأندية ومنح فرص للاعبين آخرين.

وواصل: "كولر تفهم موقف حسام حسن، لأن الأمر في أوروبا دائما مختلف، ويكون المنتخبات هناك لديها الأولوية في امور كثيرة".

مواد متعلقة

خالد جاد الله: الوكلاء يتحكمون في سوق انتقالات المدربين
الجريدة الورقية