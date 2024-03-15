التابعي: حسام حسن لا يستمع لأي أحد في اختياراته

قال بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن الأولوية دائمًا لمنتخب مصر عن أي نادٍ، لكن الأفضل دائما وجود توافق مع الأندية، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعب قيام حسام حسن باستدعاء بعض العناصر مثل عمر كمال وأحمد فتوح.

أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية أنه قد يكون هناك أسباب في رأس حسام حسن وراء استبعاد بعض اللاعبين، وحال مطالبته بضمهم سوف يعاند.

وتابع: "محمد هاني من العناصر الجيدة، وحسام حسن لن يستمع لأي شخص يتحدث معه عن اختيار او استبعاد لاعبين، وبالتأكيد المدير الفني لديه اجندة بالمواعيد، ولذلك كان عليه عدم اختيار 10 لاعبين من الأهلي دفعة واحدة، وضم عناصر آخرى من باقي الأندية ومنح فرص للاعبين آخرين.

وواصل: "كولر تفهم موقف حسام حسن، لأن الأمر في أوروبا دائما مختلف، ويكون المنتخبات هناك لديها الأولوية في امور كثيرة".