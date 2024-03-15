نتائج دورة كرة القدم لحزب الوفد فى سنورس بالفيوم

اقيمت مساء الخميس مباراتان في إطار دورة حزب الوفد الرمضانية فى كرة القدم بمركز سنورس فى الفيوم برئاسة عبدالله حمد رئيس لجنة الوفد فى المركز على ملعب دهب بالكعابي .

المباراة الاولى في المجموعة الثالثة بين فريق منتخب العرب والحلافي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. والمباراة الثانية بين بين فريق أصدقاء مصطفى وفريق الأصدقاء وانتهت بفوز الاصدقاء بأربعة اهداف لهدفين وعلى هذا يتصدر فريق الأصدقاء صدارة المجموعة بثلاثة نقاط ثم فريق منتخب العرب والحلافي في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل فريق ثم فريق أصدقاء مصطفى في المركز الرابع بلا رصيد.

وقد أقيمت مساء الأربعاء مباراتان على ملعب دهب بقرية الكعابي الجديدة الأولى فاز فيها فريق كشري الأصدقاء على فريق الأحلام ب ١٢ هدف مقابل هدفين وفي المباراة الثانية فاز فريق الزيني للاعلاف على فريق الحريف ب ١٠ اهداف مقابل خمسة وعلى هذا يتصدر المجموعة فريق كشري الأصدقاء ثم أعلاف الزيني بثلاثة نقاط لكل فريق ثم الحريف والأحلام في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

افتتاح الدورة

وكان الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب و ابراهيم عبد الباقي السكرتير العام للوفد فى المحافظة وعضو الهيئة العليا و عبدالله حمد رئيس حزب الوفد بمركز سنورس قد قاموا مساء الثلاثاء بافتتاح الدورة الرمضانية في كرة القدم التي تنظمها لجنة الحزب بسنورس برئاسة عبدالله حمد والتي تقام على مدار الشهر الكريم على ملعب دهب بالكعابي.

شهد الافتتاح اقامة مباراتين الأولى فاز فيها فريق مسك الدار على أصدقاء حنيكة بهدفين لهدف واحد وفي المباراة الثانية تعادل فريق ميسي فيتنس مع الشباب بهدف لكل فريق.. وبهذا يتصدر فريق مسك الدار المجموعة الأولى ب ٣ نقاط ثم فريقي الشباب وميسي فيتنس بنقطة وحيدة لكل فريق واخيرا فريق أصدقاء حنيكة في المركز الرابع بلا رصيد حضر الافتتاح الدكتور أحمد برعي نائب رئيس الحزب بالفيوم وحمادة فتحي رئيس الحزب بمركز سنهور و حسين عثمان وفوزي عثمان نواب رئيس الحزب بسنورس وعبد السلام جابر عضو هيئة المكتب و حمادة عبدالتواب نائب رئيس الحزب بمركز سنهور.

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