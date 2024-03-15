جرس إنذار.. بيلينجهام يخسر عرشه التهديفي مع ريال مدريد

يعاني لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، جود بيلينجهام، من انخفاض في أدائه منذ بداية عام 2024، على غير المعتاد.

منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف عام 2023، قدم بيلينجهام أداءً مذهلاً مع الفريق، حيث يتصدر قائمة الهدافين الفريق برصيد 20 هدفًا، حيث سجل 16 هدف في الدوري الإسباني، 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه اللاعب الإنجليزي انخفاضًا في أدائه التهديفي خلال هذا العام، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل 3 أهداف فقط في عام 2024.

وسجل أول أهدافه مع ريال مدريد في هذا العام في فوز الفريق 3-2، على ألميريا يوم 21 يناير الماضي، وبعد ذلك، انتظر 20 يومًا ليسجل هدفين، ضد جيرونا في الفوز بنتيجة 4-0 في 10 فبراير في الدوري الإسباني.

بيلينجهام

بشكل عام، غاب بيلينجهام عن 5 مباريات من إجمالي 12 لعبها النادي الملكي في هذا العام ما بين الإصابة والإيقاف.

وقد مر حتى الآن أكثر من شهر على آخر هدف سجله بيلينجهام مع ريال مدريد، على الرغم من أنه لعب مباراتين بعد ذلك ضد لايبزيج وفالنسيا.

مرحلة الحسم وجني الثمار

سيتواصل صيام بيلينجهام التهديف مع ريال مدريد، في مباراته ضد أوساسونا يوم السبت القادم، بسبب الإيقاف في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولية في شهر مارس.

ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تجنب الإصابات خلال الفترة الدولية، حيث يحتاج ريال مدريد بشدة لخدماته خلال الفترة القادمة، بسب دخول الفريق لمرحلة حاسمة.

بيلينجهام وأنشيلوتي

بعد عطلة مارس، ينتظر فريق ريال مدريد مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومجموعة من المباريات الهامة في طريقهم لحسم لقب الدوري المحلي، وأبرزها ستكون ضد أتلتيك بيلباو وبرشلونة.