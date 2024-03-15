مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة| دخول محمد شاهين في غيبوبة وانكشاف سر صبا مبارك

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب أحداث خارج التوقعات، بعد ماذهبت ناردين فرج منزل محمد شاهين بناء على طلب صبا مبارك، وتفاجأت بدخول محمد شاهين لتباغته بضربة على رأسه تسقطه أرضا.

تهرول ناردين فرج سريعا الى سيارة صبا مبارك وتخبرها بما حدث، لتثر على اسباب طلب صبا الغريب منها في الحلقة السابقة حيث طلبت ان تأتي ببدلة ملطخة بالدم، وبالفعل تعترف صبا بكل ماحدث لناردين.

دخل محمد شاهين في غيبوبة إثر تعرضه للضرب من ناردين، وانتقل إلى المستشفى سريعً، فتشعر صبا بأن الامور خرجت عن السيطرة.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم. كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.