أهلي 2007 يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا كبيرًا على ضيفه بيراميدز، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

افتتح حازم عاشور التسجيل للأهلي في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض محمد عبد الفتاح «تاحا» لإصابة قوية في الركبة أثناء محاولته استلام كرة عالية، وأكد حازم عبد الرحمن طبيب الفريق أن اللاعب سوف يخضع للأشعة لبيان حجم إصابته.

وشارك ياسين عاطف بدلًا من تاحا، لينجح اللاعب البديل في تسجيل الهدف الثاني للأهلي من أول لمسة، بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل زيدان ناجح الهدف الثالث للأهلي بتسديدة ارتطمت بقدم أحد مدافعي بيراميدز وسكنت الشباك.

وخلال الشوط الثاني حافظ الأهلي على تقدمه دون تلقي أي هدف، رغم تعرض لاعب الوسط محمد عاطف للطرد، واستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، غير أن الفريق نجح في فرض رقابة دفاعية، لينتهي اللقاء بفوزه 3 - صفر.

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: حسن محمد - عمر كمال - زياد وائل - مهند الشامي.

الوسط: محمد عاطف - زيدان ناجح - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح «تاحا» - ياسين عاطف.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك ياسين عاطف بدلًا من تاحا، ويوسف عبد القوي بدلًا من حسن محمد، ومحمد رأفت بدلًا من زيدان ناجح، وإياد مدحت بدلًا من حمزة عبد الكريم.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 64 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، من الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 4 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 46 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

