محافظ أسوان يتابع عمليات السيطرة على حريق بقرية أبو غلاب بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأجهزة المعنية من قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو؛ للسيطرة على الحريق الهائل الذى شهدته إحدى المزارع داخل قرية أبو غلاب بالرمادى بحرى دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التعامل الفورى والسريع مع واقعة نشوب الحريق، والذى نجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى فى السيطرة عليه.

وأسفر عن نفوق 30 رأس من الماشية، وإصابة 10 آخرين ببعض الحروق المتواجدة داخل عدد من الأحواش ، وإحتراق عدد من أشجار النخيل، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى تنفيذ أعمال الحصر والتبريد، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.