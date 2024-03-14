5 لاعبين من أهلي 2005 في معسكر منتخب الشباب للمشاركة في بطولة الجزائر

انضم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 من صفوفه 5 لاعبين للمعسكر المغلق للمنتخب الوطني للشباب، الذي ينطلق غدًا الجمعة، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية الدولية بالجزائر.





ووقع اختيار وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، على كل من حازم جمال (حارس مرمى) وأحمد عابدين (مدافع) وإبراهيم عادل (لاعب وسط) ومحمد عبد الله (جناح أيمن) ومحمد رأفت (مهاجم).

ويشارك منتخب مصر للشباب في الدورة الدولية الودية المقرر إقامتها في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات الجزائر وتونس وموريتانيا.

«أهلي 2005» يفوز على الاتحاد بثنائية في بطولة الجمهورية

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 فاز على ضيفه الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 50 نقطة، وسجل الفريق 52 هدفًا مقابل 22 هدفًا في مرماه.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - إسلام عبد الله - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: أحمد وحيد - إبراهيم عادل - طارق فوزي - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد رأفت - محمد أحمد «شيبا».