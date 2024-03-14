التصفح الآمن على Google Chrome يضيف الحماية في الوقت الفعلي ضد المواقع الضارة

تقول Google إنها تعمل على ترقية وضع التصفح الآمن الافتراضي في Chrome لتوفير حماية أفضل ضد مواقع الويب الضارة. حتى الآن، يستخدم هذا الوضع قائمة مخزنة محليًا للتحقق مما إذا كان الموقع أو الملف خطيرًا. يتم تحديث القائمة كل 30 إلى 60 دقيقة، لكن جوجل تقول إن موقع الويب الضار موجود لمدة 10 دقائق فقط في المتوسط.

ولمكافحة ذلك، تعتمد جوجل على ميزة في وضع الحماية المعززة للتصفح الآمن لفحص المواقع مقابل قائمة من جانب الخادم للمواقع المعروفة غير الآمنة في الوقت الفعلي. تم تمكين وضع الحماية المحسّنة، لكن Google وجدت أن عمليات التحقق هذه في الوقت الفعلي تقدم "قيمة كبيرة"، لذا فهي تنقلها إلى الإصدار القياسي من التصفح الآمن.

تشير الشركة إلى أن التصفح الآمن يُستخدم على أكثر من 5 مليارات جهاز ويساعد في الحماية من أمثال التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والبرامج غير المرغوب فيها. يقوم الوضع بتقييم شمال 10 مليار عنوان URL وملفات يوميًا. يعرض Chrome للمستخدمين أكثر من 3 ملايين تحذير بشأن التهديدات المحتملة من خلال هذه الميزة يوميًا. ومع ذلك، تعتقد Google أن التحقق من عناوين URL في الوقت الفعلي سيساعدها على منع محاولات التصيد الاحتيالي بنسبة 25 بالمائة.

تقول Google إنها تضع الخصوصية في الاعتبار لأن التصفح الآمن لا يشارك عناوين URL للمواقع التي تزورها مع الشركة. يقول Chrome أن هذه الميزة تستخدم التجزئة والتشفير. يقوم خادم الخصوصية بإزالة أي تفاصيل قد تحدد هوية المستخدم قبل إعادة توجيه بادئات التجزئة المشفرة إلى خادم التصفح الآمن للتحقق من قائمة المواقع غير الواضحة.

ولا تزال الشركة توصي المستخدمين باعتماد وضع الحماية المحسّنة لأنه يوفر ضمانات إضافية. يتحقق خيار التصفح الآمن فقط من قائمة المواقع المعروفة بالفعل بأنها غير آمنة. تبحث الحماية المحسّنة في عوامل إضافية وتستخدم التعلم الآلي لتحديد المواقع الخطرة التي لم يؤكد التصفح الآمن بعد أنها يحتمل أن تكون ضارة. المواقع التي تم إنشاؤها حديثًا وتلك التي تخفي سلوكها الحقيقي قد لا يتم اكتشافها بواسطة أنظمة الكشف في التصفح الآمن على الفور.

ميزة التصفح الآمن الجديدة متاحة الآن على أحدث إصدارات سطح المكتب وiOS من Chrome الآن. سيأتي إلى تطبيق Android في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، تقول جوجل إنها قامت مؤخرًا بتحديث ميزة فحص كلمة المرور لمتصفح Chrome على نظام التشغيل iOS. إلى جانب تنبيهك إلى كلمات المرور المخترقة، فإنه سيحذرك الآن من بيانات الاعتماد الضعيفة والمعاد استخدامها.