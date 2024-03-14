نادى الصيد يدخل رياضات جديدة ويواصل أعمال التطوير.. صور

افتتح مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، ملاعب جديدة لرياضة البادبول على هامش أعمال تطوير النادى المستمرة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تجديد معظم قطاعات النادي، تحت إشراف محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى.



وتضمنت مشروعات التطوير التي تم افتتاحها مع بداية شهر رمضان الجارى إنشاء ملعب لرياضة البادبول لأول مرة داخل نادى الصيد وإنشاء ملعب إضافى لرياضة البادل تنس بالإضافة إلى تجديد وتطوير الجزء الغربي من حديقة الاطفال وصالة التايكوندو والكاراتيه وتجديد ارضية ملعب كرة القدم بحديقة الأطفال بالكامل وتوسعته ليصبح ملعب قانوني لكرة القدم الخماسية ، مع تجديد الإضاءة والمساحات الخضراء وتجديد الشارع الخلفي لحمام السباحة بالكامل.



وأشاد أعضاء نادى الصيد بالمستوى المتميز لمشروعات التطوير التى شهدها النادى فى الفترة الاخيرة ، والتى نفذت بكفاءة واقتدار وفى مدة زمنية قصيرة ، والتى أعادت لنادى الصيد مكانته المرموقة بين مختلف الاندية كواحد من اكبر واعرق الاندية المصرية سواء على الصعيد الاجتماعى أو الصعيد الرياضى .



مؤكدين على دعمهم لمجلس ادارة النادى فى استكمال مسيرة مشروعات التطوير فى المقر الرئيسى وباقى فروع النادى.