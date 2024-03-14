وفد تقدم يلتقي بمبعوث الرئيس بايدن للسودان

التقي وفد من تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية "تقدم"، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ب" توم بيرييليو"، المبعوث الخاص الجديد للرئيس الأمريكي.

بحث اللقاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب ومخاطر الأوضاع الإنسانية التي افرزتها الحرب .

كما وتطرق اللقاء لتصورات" تقدم " وما صاغته من خريطة طريق لإنهاء الحرب والاسس والمبادئ التي تستند عليها رؤيتها، تطابقت أطروحات الجانبين حول أهمية توحيد المبادرات الدولية الرامية لإنهاء الصراع الدامي فضلا عن ضرورة العمل لمشاركة القوي المدنية في مفاوضات إيقاف الحرب وبناء عملية سياسية شاملة لا تستثني الا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.



استمع المبعوث الامريكي لرؤية تقدم حول إنهاء الحرب وبناء السلام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وأكد علي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني والقوي المدنية الساعية لإنهاء الحرب.

وطالب كل الشركاء علي ضرورة العمل لإيقاف الحرب فورًا ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية والانهماك في بناء عملية سياسية تفضي لتأسيس حكم مدني ديمقراطي .



وشدد بيرييليو، علي أهمية أن يكون صوت القوي المدنية ومكوناتها، كلها حاضراً في مفاوضات إيقاف الحرب وفي جهود معالجة الأوضاع الإنسانية وبناء السلام.