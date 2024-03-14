ميلان يهزم سلافيا براغ ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

نجح فريق ميلان الإيطالي في التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على سلافيا براج التشيكي، بنتيجة 3-1، مساء اليوم الخميس، على ملعب " فورتونا أرينا"، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

وكرر ميلان فوزه على سلافيا براج حيث كان قد فاز في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى لقاء الذهاب الذي أقيم الخميس الماضي فى إيطاليا.

وجاءت أهداف ميلان بتوقيع كل من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، فى الدقيقة 34 وأضاف لوفتوس تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 36 واختتم البرتغالي رافائيل لياو، ثلاثية الروسونيري فى الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، بينما قلص سلافيا براغ الفارق بهدف حفظ ماء الوجه عبر ماتي يوراسيك فى الدقيقة 84.

بدأ ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا، جابيا، توموري وثيو هيرنانديز.

الوسط: ياسين عدلي، يونس موسى ولوفتوس تشيك.

الهجوم: بوليسيتش، لياو وجيرو.