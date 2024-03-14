رسميًا.. عباس يكلف المستشار محمد مصطفى برئاسة الحكومة التاسعة عشر لفلسطين

كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، في حين تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

محمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

"حكومة تكنوقراط"

إلى هذا، أكد مصدر فلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مصطفى تسلم كتاب تكليفه بتشكيل حكومة "تكنوقراط"، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية.

"ملف الإعمار"

جاء في خطاب تكليف رئيس الوزراء الجديد أن تكون على رأس أولويات الحكومة "قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار".