عاجل.. عملية طعن في مستوطنة بيت كاما جنوب فلسطين المحتلة

قالت مصادر عبرية، إن هناك أنباءً أولية عن عملية طعن في مستوطنة "بيت كاما" جنوب فلسطين المحتلة.

وأضافت المصادر أن عملية الطعن حدثت في مستوطنة "بيت كاما" جنوب كريات جات بفلسطين المحتلة.

أسفر عن عملية الطعن إصابة 3 مستوطنين في "بيت كاما" جنوب كريات جات.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، اختبرت جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن، صاروخًا أسرع من الصوت وشديد القوة، وتستعد لإدخال مثل هذه الصواريخ في ترسانتها العسكرية، حسبما صرح مصدرعسكري مقرب من جماعة "أنصار الله" .

وتحدث زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن جهود الحركة لإنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا إن "أعداءنا وأصدقاءنا وشعبنا سيرون مستوى من الإنجاز ذي أهمية استراتيجية سيضع بلادنا بقدراتها في مصاف الدول القليلة في هذا العالم".

وأعلن الحوثي، أن "القوات اليمنية استخدمت أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، التي فاجأت الولايات المتحدة وبريطانيا".