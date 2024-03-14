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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 4| صراعات دموية وأخذ بالثأر بعد مقتل علي درغام

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، التي تنافس به ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024، أحداثًا مثيرة حيث بدأت الحلقة بمعرفة الحاج إسماعيل الغول أن نجله سامح هو من قتل علي درغام، ومن ثم بدأ التفكير في كيفية حمايته من أبناء حسن درغام والحكومة، كما عرف الحاجة حسن درغام أن سامح ابن الحاج إسماعيل هو من قتل ابنه.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

انتهت أحداث الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على مفاجأة صادمة، وهي مقتل علي درغام والعثور على جثته في مكتبه دون معرفة القاتل، لذا نستعرض ملخص الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب 


وشهدت الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حزن شديد يتملك الدكتورة عايدة لقتل شقيقها علي درغام، كما اتضح عدم رغبتها في الحديث مع زوجها ياسين، لكونه شقيق قاتل شقيقها، كما تضمنت الحلقة إصرار الحاج حسن درغام على الأخذ بالثأر من سامح ابن الحاج إسماعيل قاتل نجله، وهو ما اتضح خلال حديثه مع حسام ضابط الشرطة.

وانتهت أحداث الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بذهاب الضابط حسام إلى منزل الحاج إسماعيل الغول، للبحث عن نجله سامح، المُتهم في قتل علي درغام.

مسلسل صيد العقارب 

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب الفنانة غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

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مسلسل صيد العقارب| غادة عبدالرازق تنجو من الموت ونهاية صادمة بالحلقة 2

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