مسلسل صيد العقارب| غادة عبدالرازق تنجو من الموت ونهاية صادمة بالحلقة 2

تنافس النجمة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، وانطلقت الحلقة الثانية بأجواء حماسية مليئة بالأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل بإنقاذ الفنان محمود عبد المغني والذي يجسد دور "علي" شقيق "عايدة" والتي تقدم دورها الفنانة غادة عبد الرازق لها بعد تعرضها للدغة عقرب أثناء استخراج السم منه.

مسلسل صيد العقارب



وعودة زوجها "ياسين" والذي يجسد دوره الفنان محمد علاء من السفر للإطمئنان على زوجته وخروجها من المستشفى لتبدأ عايدة صراع مع والدها والذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر لرفضه عملها مع العقارب وعتاب عايدة له لرفضه عملها وأيضا إبعاده لها من عمله.

مسلسل صيد العقارب



مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب



ومن المقرر أن يعرض مسلسل "صيد العقارب" والذي ينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة على قناة cbc يوميا الساعة 7.15 مساء.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .