آلية تقييم أولياء الأمور في المدارس الرسمية الدولية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية تقييم أولياء أمور الطلاب المتقدمين في المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024-2025.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية في المدارس الرسمية الدولية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بأن التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل يعد مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضًا صريحًا لالتحاق نجله في المدارس الرسمية الدولية.

فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال في جميع فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي المقبل.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

يشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات، ولا يزيد عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

وعقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.

ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

آلية تقييم ولي الأمر في المدارس الرسمية الدولية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني في المدارس الرسمية الدولية وفقاً للإطار التالي: مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولى الأمر أو الوصي القانوني على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث المناهج، والنظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم قبول الطالب أو الطالبة طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.

