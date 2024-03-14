تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سبارتا براج اليوم.. موقف محمد صلاح

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المخترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس. عندما يلتقي مع نظيره سبارتا براجا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان ليفربول حقق الفوز في مباراة الذهاب على أرض سبارتا براج بخمسة أهداف مقابل هدف.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب قد تحدث في مؤتمره الصحفي وأكد أن النجم المصري محمد صلاح جاهز للبدء أساسيًا، لكن من غير المرجح أن يشارك على مدار 90 دقيقة، بعد عودته من الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام سبارتا براج

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوانساه، كونور برادلي.



خط الوسط: كلارك، ماكونيل، سوبوسلاي.

خط الهجوم: كوماس، جاكبو، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم في الدوري الأوروبي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي

يعلق على المباراة، حفيظ دراجي.