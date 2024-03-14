تصحيح مسار

الخميس 14/مارس/2024 - 09:04 م 3/14/2024 9:04:52 PM

يأتى التأكيد المصرى على ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وكذلك التحذير من عملية عسكرية للكيان الصهيونى فى رفح، مع ضرورة البناء على هذه المواقف المصرية لتصبح أكثر فاعلية وضاغطة على الكيان، وكذلك تشكيلها رادعا عليه لمنعه من مواصلة جرائمه ولاسيما عملية الاجتياح التى يشير إليها فى رفح.

وتسعى مصر إلى زيادة الضغط الدولى على الكيان من خلال السعى بكل قوة إلى إيجاد ظهير سياسى حقيقى يكون داعما للقضية الفلسطينية، وهو ما نجحت فيه مصر، ولكن على الرغم من زيادة الضغط الدولى الكبير على الكيان الصهيونى، إلا أن حتى هذه اللحظة تعتبر أمريكا هى حجر العثرة فى سبيل إصدار قرار لوقف إطلاق النار من مجلس الأمن، أو وجود قرار موحد من كل الدول خاصةً أن القرار الأوروبى دائما وأبدا ما ينسجم مع الموقف الأمريكى، باعتبار أن هناك تبعية غربية أوروبية للإدارة الأمريكية فيما تتخذه من قرارات، ولكن تسعى مصر وبكل قوة إلى توحيد المواقف العربية والإقليمية والدولية لكى يكون هناك موقف موحد، خاصة أن الكيان الصهيونى لا يعتنى بالمدنيين بل يرتكب كل أنواع الجرائم والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وهذا ما يظهر من إصرار نتنياهو فى تصريحاته الأخيرة بأنه لن يتراجع عن اجتياح مدينة رفح، وسيقوم بالكثير من العمليات العسكرية والتى ستؤدى إلى المزيد من القتلى والشهداء، باعتبار أن رفح الفلسطينية يوجد بها أكثر من مليون و400 ألف مواطن فلسطينى وتكدس سكانى كبير، وبالتالى أى عملية عسكرية برية أو حتى قصف جوى بالصواريخ فى أى منطقة فارغة سيؤدى إلى تدافع المواطنين الفلسطينيين، ما يؤدى إلى الكثير من القتلى والشهداء والمصابين أيضا نتيجة التدافع،

ولابد من الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل قوى لإثناء نتنياهو عن القيام بهذه العملية ووقف نزيف الدم.

ويبدو أن أمريكا لا تعارض العملية العسكرية فى رفح وأنها مع فكرة مواصلة الحرب، مع تصريحاتها بأنها تريد من نتنياهو ضمانات وخططا واضحة لحماية المدنيين وخروج أمن لهم من رفح، وحتى الآن لم يقدم الكيان الصهيونى أية ضمانات أو خطط لحماية هؤلاء المدنيين.

مع الأخذ فى الاعتبار أن أمريكا والكيان الصهيونى فى مركب واحد ويتحركان باستراتيجية واضحة لتنفيذ نسف مبدأ حل الدولتين وقتل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

لأن أمريكا تدعم وبكل قوة حكومة الكيان الصهيونى وأنها حتى الآن لم تستطع الضغط عليها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع، وبدلاً من أن تضغط عليها لفتح المعابر الحدودية المغلقة، ومنعها من التعنت فى إدخال المساعدات من خلال معبر رفح البرى، وكذلك قصفها المتكرر المعبر من الجهة الفلسطينية، فكل ذلك يؤكد دعم أمريكا لرؤية ووجهة نظر الكيان الصهيونى بشكل قاطع لتنفيذ التهجير القسرى للفلسطينيين.

وبدلاً من فتح المعبر الحدودى لإدخال المساعدات الإنسانية تقوم بالدعوة لإنشاء ميناء بحرى، والذى سيحتاج إلى ما لا يقل عن 60 يوما لانشائه، وهذا دليل قاطع على أن أمريكا تريد استمرار هذه الحرب لمدة 60 يوما أخرى، وأن هناك نوايا سيئة من جانب أمريكا والكيان لاستخدام هذا الميناء كممر التهجير القسرى للفلسطينيين.

ما يجب القيام به الآن من أمريكا هو وقف إطلاق النار وإراقة الدماء وإطلاق مسار لإتمام المفاوضات وإعادة تفعيل القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى قطاع غزة.

أما الدعوة الأمريكية لإنشاء ميناء بحرى مؤقت فى غزة فلا قيمة له، فالحديث الآن عن مصير المدنيين الذين يموتون يوميا وليس عن مشاريع وهمية تحتاج أولا إلى ترسيخ أسس السلام فى المنطقة.

فكيف يمكننا التعامل مع دعوة أمريكا لتشييد بنية تحتية مدنية فى غزة، فى حين أنها ترفض وقف إطلاق النار والحرب على غزة وتمتنع حتى عن سماع الدعوة لذلك.

[email protected]