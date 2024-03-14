أول تعليق من أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع

أصدرت شركة أوبر للنقل الذكي، بيانا عقب وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً باسم “فتاة الشروق”، بعد غيبوبة استمرت لمدة 21 يوماً.

قال متحدث من شركة أوبر: "نشعر بالحزن الشديد بسبب هذه الظروف المؤلمة، دعواتنا لحبيبة بالرحمة والمغفرة وخالص تعازينا لأسرتها وأحبائها خلال هذه الفترة الصعبة".

توفيت حبيبة الشماع بعد دخولها في غيبوبة استمرت لنحو 21 يوما.

كانت حبيبة الشماع قد قفزت من سيارة سائق أوبر بعدما خشيت تعرضها للتحرش أو الاختطاف.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارًا بتجديد حبسه 15 يومًا.