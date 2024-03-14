طبيبة تكشف عن حيل سحرية لمعرفة الجبن المغشوش واختيار الأصلح للأكل (تفاصيل)

حددت عالمة أحياء روسية عددًا من المؤشرات الموثوقة التي تدل على جودة الجبن، مشيرة إلى أن عدد الثقوب الموجودة بها ليست علامة أكيدة على جودتها.

نصائح لاختيار الجبن الصالحة للأكل



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا"، أوضحت العالمة أن الجبن الطبيعي يتم صناعته من الحليب مع إضافة إنزيم اللاكتيك والخميرة، ما يؤثر في طعم ورائحة الجبن، بالإضافة إلى إنزيم الرينين الذي يعزز تكوين حبيبات اللبن الرائب.

كما أشارت إلى أن ثقوب الجبن تتشكل نتيجة انبعاث غازات أثناء عملية تخمر الحليب أو أثناء إضافة البكتيريا الخاصة، إذ يرتبط شكلها وعددها بعدد من العوامل ونوع الجبن وتكنولوجيا الإنتاج وظروف التخزين وغيرها.

في الوقت نفسه، ذكرت العالمة مجموعة علامات تساعد على تمييز الجبن الطبيعي من غيره وفيما يلي أبرزها…

متساوٍ ويحافظ على شكله، وعند وضعه تحت الأشعة فوق البنفسجية، يكون لونه أصفر، وأي لون غيره يشير إلى أنه مغشوش.

يشير سطح الجبنة الساطع جدا، إلى وجود فائض من الصبغة.

تشقق قطعة من الجبن عند طيها بزاوية قائمة، علامة على احتوائها على مسحوق الحليب أي أنه غير طبيعي.

ظهور الدهن عند الضغط على قطعة جبن موضوعة على منديل ورقي، علامة على وجود الدهون النباتية، فضلًا عن أن الجبن المغشوش يتشقق عند تعرضه للهواء.

السعر مؤشر مهم، لأن الجبن عالي الجودة، لا يمكن أن يكون أرخص من مكوناته.