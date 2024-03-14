القبض على البلوجر جوليا وهبي بتهمة غير أخلاقية.. من هي فتاة سناب شات المُخلة؟

تحقق النيابة العامة مع البلوجر الأردنية جوليا وهبي التي ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض عليها، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه العامة وتقاليده.

سبب القبض على جوليا وهبي

وذلك بعد رصد رجال مباحث الآداب فيديوهات لها تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

من هي جوليا وهبي؟

اسم البلوجر الأردنية جوليا وهبي الحقيقي “آلاء، ج”، وهي أردنية الجنسية، تبلغ من العمر 30 سنة، تقيم في منطقة 6 أكتوبر، وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي “سناب شات وانستا”، اعتادت نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة، تخالف الأخلاق وتعمدت الإغراء وارتداء ملابس غير لائقة وخارجة

رصدت مباحث الآداب فيديوهاتها على تيك توك وسناب شات وإنستا تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها، وعلى الفور ضبط رجال مباحث الآداب البلوجر الأردنية جوليا وهبي في مدينة 6 أكتوبر.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة بـ جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة ترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

اعترف المتهمة، جوليا وهبي، بقيامها بتصوير الفيديوهات وتعمدت نشر فيديوهاتها على طريقة البلوجر الشهيرة سلمي الشيمي، وتعمدت على الظهور بشكل لافت ومغري لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في منطقة 6 أكتوبر.