مسلسل عتبات البهجة| يحيى الفخراني في أزمة مع الضرائب بسبب هشام إسماعيل

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “عتبات البهجة” بتلقي بهجت "يحيى الفخراني" إنذارا من الضرائب وسداد مديونية نصف مليون جنيه، و يقرر بهجت مواجهة عبد البدبع "هشام إسماعيل".

تعرض لولا "سما أحمد" الراقصة على تيتا "عنبة" العمل معها.

يذهب بهجت لعبد البديع ويتهمه بالنصب والسرقة، يحاول عبد البديع تهدئة بهجت دون جدوى.

يحيي الفخراني



تحاول نعناعة "جومانا مراد" استعطاف بهجت و تطلب منه دفع نصف مديونية الكفالة لحنفي و يرفض بشدة و يطلب منها إنهاء شراكتهم.

يخبر تيتا أصدقائه بعملة مع لولا الراقصة و يشعرون بتخليه عنهم، يحاول أسامة "أحمد ابو رية" صديق عمر "خالد شباط" إقناعه بالعمل مع فريد "حازم إيهاب" واستغلال قدراته العقلية.

يحيي الفخراني وجومانا مراد



تخبر نعناعة فله "هنادي مهنا" بقلقها من فض الشراكة مع بهجت و تؤكد لها خسارتها، تقنعها فلة باستمرار الشراكة بينهم والاستفادة من علاقات بهجت، تتفاجئ فلة و نعناعة من زيارة حنفي "محسن منصور" لهم.

يجلس بهجت مع لبنى "صفاء الطوخي"و هم يستمعون لغنوة لـ أم كلثوم و يشتكي لها من مشكلة الضرائب و تطمئنه و تطلب منه ترك هذه الأمور للمحامي و الاستماع لأم كلثوم و تفصح له عن حبها له و يؤكد لها أن فرق العمر الكبير بينهم هو سبب عدم ارتباطهم.

تلوم منال "وفاء صادق" زوجها عبد البديع على تصرفه مع بهجت، يذهب بهجت برفقة عرفان "صلاح عبد الله" لسوق الجمعة للتأكد من سرقة التاجر، يواجهه عرفان التاجر باستغلالة.

عنبة فى الحلقة الرابعة



يصل لجميلة "بسنت أبو باشا"على هاتفها رسالة مفزعة.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانى غدًا الإثنين – أول أيام شهر رمضان – حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

خالد شباط فى الحلقة الرابعة

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

الحلقة الرابعة من عتبات البهجة



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".