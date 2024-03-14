النائب أيمن محسب: تأثيرات إيجابية على السوق المصرية بعد هبوط سعر الدولار

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن استمرار انهيار السوق السوداء بعد قرار تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، يؤكد صحة القرار كوسيلة لمحاصرة السوق السوداء للعملة والقضاء عليها، مشيرا إلى أن نزول سعر الدولار إلى ٤٧ جنيها سيكون له تأثيرات إيجابية على السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «محسب»، أن تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التى كانت تتسبب فى ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار فى السوق السوداء، سيساهم فى استقرار السوق النقدى، متوقعا أن يكوم لذلك انعكاسات على زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والتى شهدت تراجعا ملحوظا بسبب الفجوة التسعيرية التى خلقتها السوق غير الرسمى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار نزول سعر الدولار سيكون له انعكاسات إيجابية على أسعار السلع والمنتجات وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن استقرار سعر الصرف سيكون له انعكاسات على كافة القطاعات الحيوية فى مصر، بالإضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.