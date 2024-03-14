نقل فريدة سيف النصر إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة في لبنان

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في لبنان، نقلت على إثرها إلى مستشفى "الزه"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

تطورات الحالة الصحية لفريدة سيف النصر



ونشرت فريدة سيف النصر مجموعة صور لها من داخل غرفتها فى المستشفى وأرفقتها بتعليق : "غرفتى فى مستشفى الزه في لبنان ، الحمد والشكر لله ، لاتقلقوا عمر الشقى بقى".

فريدة سيف النصر تخوض دراما رمضان بمسلسل “العتاولة”

على صعيد آخر، تخوض الفنانة فريدة سيف النصر موسم رمضان هذا العام ٢٠٢٤ بمسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على شاشة mbc مصر، ويشاركها بطولته النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومحمد نجاتي، وزينة، ومى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، ومصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.



في الوقت نفسه، يواصل أبطال مسلسل العتاولة تصوير مشاهدهم في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

كما نشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء إفطار أول يوم رمضان وأرفقها بتعليق: "أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة،، ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".