الموت يفجع الإعلامي خيري رمضان

غيب الموت شقيقة الإعلامي خيري رمضان، ومقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

وقررت أسرة الإعلامي خيري رمضان، الالتزام بوصية الراحلة، إذ يقتصر العزاء علي تشييع الجنازة.

معلومات عن شقيقة خيري رمضان

بركسام رمضان شقيقة خيري رمضان، تخرجت في كلية الآداب قسم الصحافة، عام 1974 وعملت في وظيفة المحررة الأدبية لجريدة الأخبار منذ عام 1976.

وعملت كمعدة برامج ثقافية ودرامية للبرنامج الثقافي حيث قدمت: "ناجي" قيثارة حب عربية، "كامل الشناوي" آخر الظرفاء، الجنوبي "أمل دنقل"، "مي" راهبة في دير، بالإضافة إلى برنـامج "كتاب في حياتي" والذي استمرت في إعداده على مدى ست سنوات، وبرنـامج "قمم مصرية" للقناة الثالثة وكذلك برنامج "تنويعات على لحن واحد".

معلومات عن خيري رمضان

خيري رمضان ولد في محافظة الدقهلية، تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة من جامعة أسيوط، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد وبنت.

التحق بجريدة أخبار اليوم، وهو لايزال طالب في الفرقة الأولى بالكلية، في عام 1982، ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة الأهرام في عام 1984.

استقال من الأهرام سنه 1990 وسافر للخليج للعمل كسكرتير تحرير مجلة زهرة الخليج، وعاد بعد ذلك إلي مصر والتحق بالأهرام مرة أخرى عام 1996 بقسم التحقيقات ثم انتقل كرئيس قسم التحقيقات بمجلة الأهرام العربي ثم مديرًا للتحرير حتى يوليو عام 2005، ثم انتقل للأهرام وأصبح فيها نائبًا لرئيس التحرير وعضوًا بالمكتب المركزي، ثم مشرفًا علي بريد الجمعة.

كما عمل خيري رمضان مقدمًا لبرنامج «مصر النهاردة» الذي حل بدلا من البيت بيتك على الفضائية المصرية، واستمر فيه حتي أعلن استقالته في مارس 2011.

كما عمل قبلها مقدمًا لبرنامج «القاهرة اليوم» علي قنوات أوربت، وأيضا يقوم بكتابة 3 مقالات أسبوعية بجريدة المصري اليوم بعنوان «يوم ويوم».

صدر له 6 كتب تعني بالمشكلات الاجتماعية في مصر والعالم العربي صادرة عن الدار المصرية اللبنانية.