المفتي يحسم جدل إفساد المكياج والعطر للصيام.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم التزين واستخدام المكياج للمرأة في نهار رمضان، مشيرا إلى أنه إذا كان مكياجا بسيطا وغير لافت للنظر فلا يفسد الصيام.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال برنامج اسأل المفتي، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من أن يكون لدينا ثقة في أنفسنا وما أمرنا به المولى عز وجل قبل أي شيء، لافتا إلى أن أدوات الزينة لا تدخل الحلق إذا هي لا تفطر.



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أنه طالما المرأة لا تقصد الإثارة، وفي حدود وغير لافت فهذا لا يفسد الصيام، مؤكدا أن المكياج الخفيف غير اللافت لا يفطر ولا يفسد الصيام إلا إذا دخل شيء منه إلى الجوف.