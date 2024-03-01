الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المفتي يحسم جدل استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجدل الدائر حول استخدام الحقنة الشرجية للمريض في شهر رمضان، قائلا: "الحقنة الشرجية عند المالكية يجوز استخدامها عند الضرورة، والصيام صحيح ولا إنكار فيها". 

 

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "جاءت الفتوى فى ٢٠١٩، على ان الفتوى مفطرة عند جمهور العلماء، وعليه ان ينظم وقته مع الصيام، لكن نظرنا مرة أخرى بالتعاون المتخصصين من الأطباء ان الحقنة الشرجية لا تصل إلى الجوف ونحن هنا ناخذ بهذا الكلام تشرحيا بأن الفتوى لا تفطر".

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وأوضح: "بعد دراسة واقع الحقن الشرجية، والأغراض الكثيرة التي تستخدم من أجلها، وكون محتوياتها تدخل إلى جسم الإنسان، وخطورة الحاجة إليها لمن يعانون من الإمساك المزمن وغيره من الأمراض، والاستماع إلى آراء الخبراء، درسنا مع الأطباء في عام 2022م أمورًا كثيرة وتوصلنا إلى نتيجة".

وأكمل: "ترى دار الإفتاء المصرية أن استعمال الحقن الشرجية أثناء الصيام لا يؤثر على فاعلية الصيام لأن الحقنة الشرجية لا تصل إلى الجوف المعتد به شرعًا، وهذا هو رأي أهل العلم الباحثين".

 

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