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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المرصد الأورومتوسطي: دفن بعض سكان غزة داخل المنازل (فيديو)

أنقاض غزة
أنقاض غزة

كشف رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الوضع المأساوي لسكان غزة بسبب الهجوم الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 5 أشهر. 

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن بعض المتوفيين دفنوا داخل المنازل بقطاع غزة، موضحًا أن الناس تموت في المنازل ولا تأتي للمستشفيات لأنها تعتقد أن الذهاب للمستشفيات لا جدوى منه.

توثيق جرائم الاحتلال في غزة

وأكد أنه لا يمر يوم في قطاع غزة إلا ويوثق المركز حالات وفاة لمرضى وتحديدًا في فئة كبار السن والمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، مؤكدًا أنهم يتعرضون للوفاة بشكل مأساوى ومحزن للغاية بسبب عدم توفر الأدواية التي اعتاودا أن يحصلوا عليها.

وأوضح أنه في شمال غزة تم دمرت المستشفيات، ولا تعمل هناك إلا بشكل جزئي، إذ يوجد عدد قليل من المستشفيات ما زالت تعمل، رغم أنها تفتقر للحد الأنى من مقومات تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي فشل في تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد انقضاء 160 يومًا على بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل تعطيل أية قرارات أممية بهذا الشأن ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأمريكية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

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