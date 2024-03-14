وزير خارجية إسبانيا: ندرك ‎تداعيات أزمة غزة على مصر

‎ قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنّ مصر وصفت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل صحيح، مشددًا على ان إسبانيا تدرك تداعياتها على مصر وكل منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنه لا رجعة في حل الدولتين لأنه أفضل داعم للسلطة الفلسطينية في إعادة بناء قطاع غزة، والكل سيشارك في دعمها ودعم السلام، ولكن لن يتم الحصول على السلام دون حل الدولتين.

‎30 ألف فلسطيني أزهقت أرواحهم

وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "نساند مصر وكل الدول التي ترغب في السلام، وزيارتنا إلى المنطقة اليوم هي نداء للمجتمع الدولي، لأن 30 ألف فلسطيني أزهقت أرواحهم بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يعانون من المجاعة وأونروا تعلم جيدا هذا الواقع".

‎وتابع: "سوف نستمر في تمويل 6 ملايين لاجئ فلسطيني وسنقدم لاونروا كل المساهمات اللازمة"، لافتًا إلى أن الوضع في غزة مرير وحساس ويمكنه هز استقرار المنطقة: "ما يحدث هناك يعنينا جميعا، ومصر تتخذ إجراءات هامة في هذا المجال".

بدأت مصر وأمريكا وقطر في تشغيل الآلية الدبلوماسية

‎وأكد، أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتا، حيث بدأت مصر وأمريكا وقطر في تشغيل الآلية الدبلوماسية والوساطة منذ بداية اندلاع الاحداث لوقف إطلاق النار، وإسبانيا تساند هذا القرار.