أحمد عمر هاشم يحث على ذكر الله: نتائجه مثل الدعاء وأكثر (فيديو)

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن فضل ذكر المولى سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن ذكر الله يحقق ما يحققه الدعاء وأكثر.

فك الكرب



أضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء، لافتا إلى أن دعاء الرسول في فك الكرب وتفريج الهم، كالتالي:( لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم).

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم، قائلا:" المولى سبحانه وتعالي يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلى شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعاً؛ تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة".