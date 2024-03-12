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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عمر هاشم يكشف أفضل دعاء مستجاب ردده النبي والتوقيت الأنسب لقوله في رمضان

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن للدعاء آداب وأخلاق وسمات، والله تعالى يقبل الدعاء الخالص بالنية السليمة، منوها أن الدعاء الذي لا يتحقق في الدنيا قد يرد كربا أو يدخر للإنسان في الآخرة.

وقال خلال تقديمه برنامج «يوميات الرسول» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدعاء يجب أن يختتم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأن يكون الدعاء باسم الله الذي سئل به أعطى، معلقا: نبينا قال «إن أفضل دعاء ما دعا به أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»؛ لأن فيه اسم الله الأعظم، الذي ما دعا به أحد إلا واستجاب الله له.

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وتابع : «وبشأن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تفيدنا أن ندعوا ربنا ونحن موقنون بالإجابة حتى يستجيب لنا ربنا».

وكشف أفضل وقت للدعاء في شهر رمضان، منوها إلى أن الله أمرنا بالدعاء حيث قال تعالى: « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

وتابع: «أفضل وقت للدعاء في رمضان وقت السحور، بالإضافة إلى الاستغفار والتسبيح، لذا يجب علينا أن نغتنم هذا الوقت في الدعاء».

وأشار، إلى أن الله يجازى عباده الذين يجالسون الصالحين وأهل العلماء والأولياء التي تقوم على ذكر الله، خاصة في شهر رمضان.

وأكمل أحمد عمر هاشم: « يجب علينا أن نتقرب للعبادة التي شرعها الله لنا نهارا في رمضان وهي الصوم، بالإضافة إلى صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة، ويمكن صلاتها كما صلاها النبي 8 ركعات، أو كما صلاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 20 ركعة».

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