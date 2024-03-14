الزراعة: اللحوم متوفرة يوميًا بالمنافذ طوال شهر رمضان

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أن اللحوم البلدية متوفرة يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان فى معرض الوزارة بالدقى بسعر 300 جنيه من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

السلع الغذائية

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن كل السلع الغذائية متاحة فى منافذ وزارة الزراعة ومعرض الوزارة فى الدقى بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 40% فى بعض السلع.



من جانبه، كلف السيد القصير، وزير الزراعة، بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عددها 274 منفذا ثابتا، و33 منفذا متحركا، تجوب القرى والميادين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة كل المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.