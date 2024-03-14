الزراعة تطرح السكر بـ 27 جنيها عبر منافذها

كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، عن أنه يتم طرح سكر بسعر 27.5 للكيلو فى معرض الوزارة المقام بالدقي لمستلزمات رمضان تحت شعار "من خير مزارعنا لأهالينا"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع العبء عن كل المواطنين.

200 سلعة غذائية

وأضاف صالح، أن المعرض مقام على مساحة 1500 م وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع والمنتجات إلى 50‎%‎، والمعرض يعد من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.



جدير بالذكر أن معرض خير مزارعنا لأهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا وحتى نهايه شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادى الصيد.