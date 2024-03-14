صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة الخامسة من رمضان (فيديو)

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم الخميس، في خامس ليالي شهر رمضان المبارك.

الآلاف يتوافدون على الأزهر لصلاة العشاء والتراويح

شهدت أروقة وصحن الجامع الأزهر إقبالًا كبير من آلاف المصلين خلال اأيام الماضية لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم العالم.

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع 20 ركعة يوميًّا، يؤديها 12 قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح».