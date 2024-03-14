4 إجراءات تمنع 80% من السكتات الدماغية

وفقا لخبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن الوقاية من حوالي 80 في المائة من السكتات الدماغية، ووضع الخبراء خطة من أربع نقاط وهي كالتالي.

تناول الأسبرين حسب الحاجة

في بعض الحالات، يعد تناول الأسبرين استراتيجية مهمة لمنع السكتة الدماغية فقط الطبيب الذي سيدرس التاريخ الشخصي والعائلي للمرض يمكنه رسم المخطط، لذلك فإن التشاور الأولي مع أخصائي إلزامي.

في معظم الأحيان، يوصف الأسبرين لكبار السن، ولكن هناك أيضا عدد من موانع الاستعمال. إذا لاحظت أيا من علامات السكتة الدماغية التي كتب عنها MedikForum في وقت سابق، فإن الأسبرين محظور تماما.

راقب الضغط

ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية القابلة للشفاء للسكتة الدماغية. في الوقت نفسه، يمكن تقليله ليس فقط عن طريق العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب، ولكن أيضا عن طريق تغيير نمط الحياة.

قم بتخفيض الوزن، وقم بالرياضة، وقلل من استهلاك الملح والكحول والكافيين، وقم بتضمين المزيد من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي.

تحكم في مستوى الكوليسترول لديك

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول، ولكن الكمية المفرطة منه تؤدي إلى انسداد الشرايين، وهو أمر محفوف بمشاكل في القلب. من المهم أيضا التمييز بين أنواع الكوليسترول المختلفة.

أقلع عن التدخين

يعلم الجميع أن التدخين يشكل خطرا على الصحة. إنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة والربو والسكري وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يزيد التدخين بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم، مما يهدد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.