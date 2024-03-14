محافظ الدقهلية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس المهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة الجديد وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله بالدقهلية عقب صدور قرار الدكتور السيد القصير وزير الزراعه .

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية تعد سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية ، فهي محافظة زراعية في المقام الأول ، وتتميز بزراعتها المتنوعه مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل للفلاح الدقهلاوي وحل كافة مشاكله من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وفريق العمل . وكان وزير الزراعة قد اصدر قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية، حيث تم تكليف المهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع. السيدكما تم تكليف المهندس أسعد منادى مدير المديرية الزراعة في الدقهلية والمهندس عابدين حسين مدير المديرية الزراعة في الأقصر والمهندس محمد السيد مدير المديرية الزراعة في الإسماعيلية والمهندس ناصر أبوطالب مدير المديرية الزراعة في سوهاج والمهندس عبدالسلام البغدادي مدير المديرية الزراعة في الجيزة والمهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية والمهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في أسيوط.يأتى ذلك فى إطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.



