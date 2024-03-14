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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام بالليلة الخامسة من رمضان (بث مباشر)

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة  العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في الليلة الخامسة من شهر مضان المبارك.

موعد صلاة العشاء والتراويح في مكة

وموعد صلاة التراويح في مكة المكرمة تكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:52 مساءً، حيث يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:31، وفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية.

وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن يوم الإثنين الموافق  11 مارس 2024م هو بداية شهر ‎رمضان للعام 1445 هـجريًا.

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