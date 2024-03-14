بسبب عضة كلب.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل بقرية غرب الأقصر

شهدت قرية البعيرات، الكائنة غرب محافظة الأقصر، إصابة خمسة أشخاص بعضة كلب مسعور، بينهم طفل، فيما أصيبت سيدة بنزيف وتم نقلها إلى مستشفى حورس التخصصي.

ونتيجة لذلك سادت بين قاطني القرية، حالة ذعر بعد تسبب الكلب المسعور في عقر 5 أشخاص منذ الخميس الماضي، فيما لم يتمكن الأهالي من ضبطه أو التخلص منه.

وكانت الوحدة الصحية بقرية البعيرات بمركز القرنة غرب الأقصر، استقبلت المصابين: شاب 19 عاما، ورجل مسن 61 عاما، ومسن آخر 50 عاما، وطفل 10 سنوات، جراء عضة كلب، وتم اعطائهم جرعات المصل.

