صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في الليلة الخامسة من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في الليلة الخامسة من شهر مضان المبارك.

موعد صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوي

ووفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية فإن موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة تكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:52 مساءً، حيث يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:31.

وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م هو بداية شهر ‎رمضان للعام 1445 هـجريًا.